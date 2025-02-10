Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni tarifeye göre, aylık 417 kilovatsaati aşan tüketicler, devlet desteği alamıyor. Elektrik abonelerinin yüzde 97'si bu düzenlemeden etkilenmeyecek.



Yaklaşık 42 milyon elektrik abonesinden 40 milyonunun faturasında herhangi bir değişiklik olmayacak.



Camiler, cemevleri, şehit yakınları, gaziler, tarımsal faaliyetler, köy içme suları, AFAD'ın geçici barınma yerleri ve dernekler ile sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı aboneler düzenlemenin dışında tutuldu.



BU KATEGORİDEKİLER MUAF



Sağlık sorunları nedeniyle cihaza bağlı hastalar, elektrikte yeni tarifeden muaf olacak.



Evlerinde cihaza bağlı hastaları olan aboneler, geçerli bir sağlık raporunu bağlı bulunduğu elektrik dağıtım şirketine ibraz etmesi halinde düzenlemeden etkilenmeyecek. Cihaza bağlı hastaların, son kaynak tedarik tarifesi kapsamındaki limiti daha önce olduğu gibi yılda 100 milyon kilovatsaat olarak uygulanmaya devam edecek.

20 GÜN ÖNCEDEN HATIRLATMA



Elektrik Dağıtım Şirketleri bu istisnadan faydalanan sağlık sorunları olan abonelere, sağlık raporunun süresi dolmadan 20 gün önce raporun yenilenmesini hatırlatacak.



Planlı elektrik kesintilerinde ise bu tüketiciler elektrik dağıtım şirketleri tarafından bilgilendirilecek.