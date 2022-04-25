Elektrik faturası polemiği: Bakan Dönmez'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki

Siyasette elektrik faturası polemiği sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dün Ankara Keçiören'de ziyaret ettiği evin elektriğinin kesik olmadığını söyledi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 00:10 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 00:13

Elektrik faturası polemiği: Bakan Dönmez'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , CHP Genel Başkanı ’nun dün Ankara Keçiören'de ziyaret ettiği evin elektriğinin iddia edildiği gibi kesik olmadığını savundu.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Dönmez, "Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir" dedi. 

Bakan Dönmez, "Sayın Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz?" diye sordu

"EY BAKAN, YAZDIĞIN YALANSA İSTİFA EDECEK MİSİN?"

Dönmez'e Twitter'dan yanıt veren Kılıçdaroğlu ise, "Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin?" sorusunu yöneltti.

Kılıçdaroğlu, dün Keçiören'de borcu yüzünden 4 aydır elektriğinin kesik olduğunu iddia ettiği bir vatandaşın evini ziyaret etmişti.

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