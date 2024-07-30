Elektrik faturasında klima etkisi: Temmuz'da İstanbul'da 6 kez tüketim rekoru kırıldı

Sıcaktan kaçmanın en etkili yöntemi yöntemi olan klima, beraberinde yüksek elektrik faturalarını getiriyor. İstanbul'da Temmuz 6 kez elektrik tüketim rekoru kırıldı. Uzmanlara göre bir odayı her gün 12 saat boyunca soğutmak ayda 800 ile 1200 lira arasında faturaya ek yük getiriyor.

Elektrik faturasında klima etkisi: Temmuz'da İstanbul'da 6 kez tüketim rekoru kırıldı

Temmuz ayı sıcak geçti, nemli ve sıcak havanın etkisiyle klima kullanımındaki artış elektrik faturalarına yansıdı.

Boğaziçi verilerine göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda Temmuz ayında 6 kez elektrik tüketim rekoru kırıldı. 18 Temmuz'da tüketim 103 bin megawatt saate ulaştı. Bahar dönemine göre yazın elektrik kullanımında yüzde 30 artış var.

Enerji Verimliliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş, "25-30 metrekarelik odayı, salonu soğuttuğunuzu düşünürsek, 12 saat boyunca kesintisiz çalıştırsanız yeni fiyatlarla faturanıza yaklaşık 800 lira ile 1200 lira civarı bir etkisi olacaktır. Eğer bunu ayaklı bir vantilatörle yapmaya çalışsaydınız 800 liralık etkisinin 35-40 liralara, 1200 liralık bir etkinin ise 50 ila 70 liraya inebileceğini düşünebiliriz." diye konuştu. 

TASARRUFLU KLİMA KULLANIMI NASIL YAPILIR?

Uzmanlara göre farklı yöntemlerle elektrik kullanımında tasarruf sağlanabilir.

Karataş, "Dış ortam sıcaklığı neyse, sağlık olarak 5 veya 6 derece daha düşüğüne ayarlayın. Klimalarımızın kumandasında nem alma modu vardır. Bu da normal bir klimanın soğutma gücündeki çalışmasına göre yüzde 30 ila yüzde 50 daha tasarruflu bir kullanım sağlar." dedi. 

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