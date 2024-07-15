Elektrik kaçağı faciasında gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Elektrik kaçağı faciasında gözaltı sayısı yükseldi
Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş

Elektrik kaçağında bilirkişi ön raporu hazırlandı: Sorun yıllardır devam ediyormuş

Haberi Görüntüle

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında 20 kişiyi gözaltına aldı.

İl dışında olduğu belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Gözaltına alınanlar arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu belirtilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Yeni görüntü: İzmir'de elektrik akımına kapılan kişiler öldü

TÜRKİYE HABERLERİ

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Serinlemek için girdiği ırmakta canından oldu

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Depremde hasar gören öğretmen evi tahliye edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyeceğiz

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Siyasilerden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Trafik denetimlerinde 7 bin 620 araca ceza

Kiracı evden ayrılmak isteyince 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirdiler, domuz bağı ile bağladılar

Kiracı evden ayrılmak isteyince 3 gün işkence yaptılar! Kadın kıyafeti giydirdiler, domuz bağı ile bağladılar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...