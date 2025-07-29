Elektrik kesintisi için özel ekip

Gaziantep'te sıcaklık mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.



Termometre, şehirde 40 derecenin üzerinde olunca klima kullanımı da arttı.



Bu durum da elektrik kesintilerine yol açtı.

BİN KİŞİLİK EKİP SAHADA



Toroslar EDAŞ, şehirde elektrik kesintilerinin önüne geçmek için bin kişilik ekiple sahaya indi.



Şirket, son 3 günde yüzde 55 artan elektrik tüketimini karşılamak için altyapıyı güçlendirdi ve böylelikle şehrin enerji yükü hafifletildi.

