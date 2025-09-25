Elektrik kontağı yangını evi kül etti
Balıkesir'de elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir ev kül oldu.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Gölcük kırsal mahallesi Sındırgı Caddesi’nde Sayir Caval’a ait evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi tamamen sardı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Orman işletme ekipleri ve Sındırgı Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında bir miktar para yanarken, ziynet eşyalarının bir kısmı zarar gördü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.
- Balıkesir
- Balıkesir Sındırgı
- Yangın