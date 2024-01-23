Elektrik kontağından çıkan yangında ev kül oldu

Sındırgı ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Küçükbükü Kırsal Mahallesi'nde İsmail Dinç’e ait evde öğlen saatlerinde çıkan yangın mahalle sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi.



Mahalle sakinleri yangına ön müdahalede bulundu. Rüzgâra rağmen hızlı müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.



Yangında bir ev kullanılmaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı.



Damda bulunan hayvanlara zarar gelmezken saman balyaları alev aldı.



Sındırgı Belediyesi Fen İşleri ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına iş makineleri ile destek verirken Başkan Yardımcısı Salih Durak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri ailenin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere ziyarette bulundu.

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