Elektrik kontağından yangın çıktı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi Karakiraz mevkisinde Şükrü Ç.’ye ait evde sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangından çıkan alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Alevlerin kısa sürede evi sarmasıyla olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangın sonucu ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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