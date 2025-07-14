Elektrik panosu bomba gibi patladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın elektrik panosu aşırı yüklenme nedeniyle patladı. Yangın dumanından 8 kişi etkilendi.

Elektrik panosu bomba gibi patladı

Sincan ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mahallesi'nde bir binanın panosu aşırı yükleme sebebiyle patladı.

Patlamanın ardından binanın girişinde yangın çıktı.

Elektrik panosu bomba gibi patladı - 1

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, ekip ise binanın elektriğini kesti.

Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.

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