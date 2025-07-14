Elektrik panosu bomba gibi patladı
Ankara'nın Sincan ilçesinde bir binanın elektrik panosu aşırı yüklenme nedeniyle patladı. Yangın dumanından 8 kişi etkilendi.
Sincan ilçesinde bulunan Pınarbaşı Mahallesi'nde bir binanın elektrik panosu aşırı yükleme sebebiyle patladı.
Patlamanın ardından binanın girişinde yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, ekip ise binanın elektriğini kesti.
Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.
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