Elektrik panosu bomba gibi patladı

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve ekipler sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, ekip ise binanın elektriğini kesti.



Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı.