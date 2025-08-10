Elektrik panosundaki kaçak yangın çıkardı

Zonguldak Ereğli'de 7 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 5 kişi, kurtarıldı.

Gülüç beldesi Bakyeri Mahallesi’ndeki 7 katlı Güler Apartmanı’nın zemin katında elektrik panosundaki kaçaktan, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Dumanlar kısa sürede binayı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan binada mahsur kalan 1’i, çocuk 5 kişi, itfaiyenin merdiveniyle kurtarıldı.

Tahliye edilenlere ambulansta sağlık kontrolü yapıldı. 

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

