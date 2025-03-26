Elektrik panosundaki yangın paniğe neden oldu
İstanbul Arnavutköy'de fabrikaya ait elektrik panosundaki patlamalar yaşandı. Patlamalar paniğe neden olurken çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Taşoluk Mahallesi'ndeki fabrikanın elektrik panosunda çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle elektrik panosunda meydana gelen patlamalar nedeniyle mahalleliler panik yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri patlamaların ardından çıkan yangını büyümeden söndürdü.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Yangın
- İstanbul Arnavutköy