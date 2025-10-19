Elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu

Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.



Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.