Elektrik panosundan çıkan yangın korkuttu
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir apartmanın elektrik panosunda yangın çıktı. Yangında iki kişi dumandan etkilendi.
Karaağaç Konarlı Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın elektrik panosunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansa İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Etiketler :
- Türkiye
- Yangın
- Hatay Arsuz