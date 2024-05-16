Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.

Ekipler, şüpheliler N.S. ve L.K.'nin kaldığı eve baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, damdaki elektrik panosunun içine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERDEN "İÇİCİYİZ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan N.S. ve L.K., emniyete götürüldü.

Şüpheliler, sorgularında, "Bulunan hapları içmek için tanımadığımız bir kişiden satın aldık. Biz içiciyiz, satış yapmıyoruz." dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. ile L.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.