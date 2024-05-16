Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana'da operasyon düzenlenen evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. İki kişi "İçiciyiz." savunması yaparken çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar.

Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde, satışı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti.

Ekipler, şüpheliler N.S. ve L.K.'nin kaldığı eve baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, damdaki panosunun içine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi.

ŞÜPHELİLERDEN "İÇİCİYİZ" SAVUNMASI

Gözaltına alınan N.S. ve L.K., emniyete götürüldü.

Şüpheliler, sorgularında, "Bulunan hapları içmek için tanımadığımız bir kişiden satın aldık. Biz içiciyiz, satış yapmıyoruz." dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. ile L.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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