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Elektrik teli koptu, 15 çadır alev alev yandı

Adana'da kopan elektrik telleri işçilerin kaldığı çadırların üzerine düştü. 15 çadırın alev alev yandığı olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Elektrik teli koptu, 15 çadır alev alev yandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Pekmezli Mahallesi'nde iddiaya göre telinin koparak çadırların üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

Yangında tarım işçilerinin kaldığı 15 çadır yandı. Yangını fark eden işçiler hemen dışarı çıkıp canlarını kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ancak yangın sonucu 15 çadır kullanılamaz hale geldi.

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