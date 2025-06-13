Elektrik teline çarpan kuş yangın çıkardı

Düzce'de elektrik tellerine çapan kuş otluk alanda yangın çıkardı.

Elektrik teline çarpan kuş yangın çıkardı

Beyciler Mahallesi'nde Mavi Hilal evlerinin önünde bulunan elektrik hatlarına kuş çarptı.

Çarpan kuş sebebi ile hatlarda şase meydana gelince otluk alanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler hızla büyüyünce bölgeye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Elektrik teline çarpan kuş yangın çıkardı - 1

Kısa süre içerisinde 4 dönümlük alanı etkisi altına alan alevlere ekipler hızla müdahalede bulunarak yangını kontrol altına alıp evlere ulaşmasını engelledi.

Yangında 4 dönüm otluk alan küle döndü.

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