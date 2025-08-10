Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Hatay'da aşırı sıcaklar etkili oluyor.



Denizciler Mahallesi’nde sıcak havayla birlikte genleşen tellerde patlama yaşandı.



Havai fişek patlamasını andıran patlamalar çevreye kıvılcım saçtı. Kısa süreli patlama seslerinin de duyulduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu.



Ekiplerin müdahalesiyle elektrik arızası kısa sürede giderildi.

