Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

Aşırı sıcakların etkili olduğu Hatay’da genleşen teller patladı.

Elektrik telleri havai fişek gibi patladı

'da aşırı sıcaklar etkili oluyor.

Denizciler Mahallesi’nde sıcak havayla birlikte genleşen tellerde patlama yaşandı.

Havai fişek patlamasını andıran patlamalar çevreye kıvılcım saçtı. Kısa süreli patlama seslerinin de duyulduğu anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından paniğe neden oldu.

Ekiplerin müdahalesiyle elektrik arızası kısa sürede giderildi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...