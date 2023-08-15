Elektrik tellerine koltuk takıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binaya eşya taşıma asansörüyle çıkarıldığı sırada düşen ve elektrik tellerine takılan koltuk, elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin müdahalesiyle kaldırıldı.
Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki 5 katlı binanın üçüncü katına taşınan ailenin eşyalarını taşıyan nakliye firması çalışanları, üçlü koltuğu taşıma asansörüne yükledi.
İkinci kat seviyesinde asansörden düşen koltuk, elektrik tellerine takıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, bölgeye elektrik akımını durdurdu.
Ekiplerin tedbir alarak yeniden asansöre yüklediği koltuk, üçüncü katın balkonuna çıkarıldı.
İZİNSİZ EŞYA TAŞIMA CEZASI
Nakliye şirketine ait kamyonete park cezası uygulanırken zabıta ekiplerinin de izinsiz eşya taşındığı gerekçesiyle şirkete cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Gündem
- Haber