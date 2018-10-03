Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. İzzet Alagöz atandı.
Resmi Gazete'de yer alan bir başka atama kararı ile ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ise Ekrem Yüce getirildi.
Söz konusu atamalar 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
Elektrik Üretim A. Ş. ve ÇAYKUR'a atamalar
Anadolu AjansıTürkiye
Elektrik Üretim A. Ş. ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Elektrik Üretim A. Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Dr. İzzet Alagöz atandı.