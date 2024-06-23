Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alacak: EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?

Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alımı ilanı paylaştı. Yayımlanan duyuruya göre, EÜAŞ işçi alımı için başvurular 26 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alacak: EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?

Yayımlanan ilana göre, Üretim A.Ş. (EÜAŞ) taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacak. Alınacak işçilerin meslekleri ise 121 Makine Teknisyeni, 98 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektronik Teknisyeni, 12 Kimya Teknisyeni, 5 Büro İşçisi ( Engelli ), 8 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY ) şeklinde olacak.Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 5 gün sürecek.

Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.

EÜAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması

2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

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