Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü 251 işçi alacak: EÜAŞ işçi alımı başvuru şartları neler?

Yayımlanan ilana göre, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) taşra işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 saylı İş Kanununa tabi çalıştırılmak üzere 238 daimi işçi, 5 engelli işçi ve 8 eski hükümlü olmak üzere toplam 251 kamu işçisi alımı yapacak. Alınacak işçilerin meslekleri ise 121 Makine Teknisyeni, 98 Elektrik Teknisyeni, 7 Elektronik Teknisyeni, 12 Kimya Teknisyeni, 5 Büro İşçisi ( Engelli ), 8 Teknisyen ( Eski Hükümlü / TMY ) şeklinde olacak.Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) personel alımları için başvurular 26 Haziran'da başlayacak ve 5 gün sürecek.



Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler.



EÜAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI



1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması



2- İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,



4- Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,



5- 18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında ( 36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

