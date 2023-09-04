Elektrik ustası akıma kapılıp yaşamını yitirdi

Adana’da inşaata elektrik çekmek isteyen elektrik ustası Mehmet Önen, akıma kapıldı.



Olay, saat 13.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; elektrik ustası Mehmet Önen, bir inşaata elektrik hattı çekmek için yanındaki evin damına çıktı.

Bir süre sonra Önen, yüksek gerilim hattı tellerinden akıma kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.



Önen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.



Cenaze, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.