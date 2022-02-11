Elektrik zammına dava

Türkiye Barolar Birliği, elektriğe yapılan zam için dava açtı. Başsavcılığa sunulan dilekçece kararın iptali ve yürütmenin durdurulması istendi.

Haberler - NTV Haber 11.02.2022 - 17:18

Elektrik zammına dava

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Barolar Birliği, elektrik fiyatlarına yapılan zammın yürütmesinin durdurulması için dava açtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dava dilekçesinde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından elektrik dağıtım şirketlerine verilen elektiriğe yüzde 34 zam yapıldığına dikkat çekildi.

Buna rağmen meskenler ve işletmelere yapılan yüzde 125'e varan zammın sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Dilekçede, elektriğin ticari bir mal değil kamusal ve toplumsal bir hizmet olduğu belirtilerek, EPDK'nın elektrik zamlarına ilişkin kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

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