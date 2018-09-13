Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrikle balık avlamak isterken akıma kapılan kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Metin K. (38), Kavurga Mahallesi yakınlarından geçen Curcup Deresi'nde elektrikle balık avlamak istedi. Bir anda dengesini kaybederek suya düşen Metin K, akıma kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Metin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İtalya'da TIP şoförü olarak çalışan Metin K'nin 3 gün önce izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.
Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti
Anadolu AjansıTürkiye
Şanlıurfa'da derede elektrikle balık avlarken suya düşen kişi akıma kapılarak öldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrikle balık avlamak isterken akıma kapılan kişi öldü.