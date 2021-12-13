Elektrikle oyun, ölümle bitti

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde Hasan Z., gece arkadaşı L.K. (20) ile birlikte mahalledeki parka geldi. Hasan Z., parkta uyuşturucu madde kullanan arkadaşı L.K. ile bir süre sohbet etti.



Daha sonra parkın bulunduğu sokaktaki elektrik direğine yönelen Hasan Z., iddiaya göre L.K.'ya "10 metre yukarıda elektrik telini tek el ile tutunca elektrik çarpmaz" deyip, yaklaşık 8 metrelik elektrik direğine tırmandı. Direkten elektrik teline uzanan Hasan Z., akıma kapılarak yere düştü.



L.K.'nın haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hasan Z.'nin babası, şahsi otomobiliyle oğlunu Adana Şehir Hastanesi'ne götürdü. Akıma kapılma sonucu vücudunda ağır derece yanıklar oluşan Hasan Z., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



L.K.'yı ifadesini almak için karakola götüren polis, soruşturmaya devam ediyor.