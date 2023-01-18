Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ- AYEDAŞ 18 Ocak elektrik kesintisi programı

Arıza-bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti yaşanacak illeri, ilçeleri ve çalışmaların saat aralığını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah AHMET KAYA, ASLI, BABACAN, BİLEN, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, DR SADIK AHMET, DÜNDAR, DİLAVER, DİŞÇİ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), EFE, FİLİZ, GÜL, GÜRAY, GÜZEL, IHLAMUR, KEMAL SUNAL, KINA, KIŞLA, KULAÇ, LEVENT, MUHTAR KAZIM AKGÜL, MÜMTAZ, MİNE, OYA, PANTER, SALKIM, SEDA, SEREZLİ, SERÇE, SET, TAVLA, TEKİN, TUNAY, YAKAMOZ, YASİN, ÜNER, ŞADIRVAN, ŞANLI sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AHMET YESEVİ, GÖKMEN, SAKARYA 1 sk / KOCASİNAN MERKEZ mah ERHAN, SERHAT sk bölgelerinde 18/01/2023 23:00:00 - 19/01/2023 07:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yük Bölümü Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



KADIKÖY



18.01.2023 09:30 - 16:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLBAHAR, BAĞDAT, YEŞİLÇEŞME, HASAN ALİ YÜCEL



DUMLUPINAR, ADAGÜL Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 18.01.2023 18:00 'da verilmesi planlanmaktadır.

BEŞİKTAŞ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah FİDE, MUHTAR ABDULLAH, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI sk bölgelerinde 18/01/2023 10:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILARBAYIRI, GÜLÇİMEN, MUHTAR NURETTİN, YEŞİLPINAR, ÇAĞRI, ÖZEFE sk bölgelerinde 18/01/2023 10:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah CAMCI MUSA, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, KAHYA BEY, SAMANCI FERHAT, İNCE KAŞ sk / KAMER HATUN mah AL HATUN, AYNALI ÇEŞME, AĞAÇ ÇİLEĞİ, EMİN CAMİİ, GÜMÜŞ KÜPE, REFİK SAYDAM, TARLABAŞI, ÇATIK KAŞ sk / SURURİ MEHMET EFENDİ mah ARMAĞAN, ATLAMA, AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE, CEDİDİYE, EMİN CAMİİ, EYYÜHÜM, KARANFİL ÇIKMAZI, KASIMPAŞA MEVLEVİHANE, KASIMPAŞA YAĞHANESİ ÇIKMAZI, KERAMET, KERAMET ÇIKMAZI, SAMANCI FERHAT, SURURİ CAMİİ ÇIKMAZI, SURURİ ÇEŞME, SİPAHİ FIRINI, TENNURE, TENNURE ÇIKMAZI, ÇATIK KAŞ, İNCE KAŞ sk / YAHYA KAHYA mah AYNALI ÇEŞME, BAHRİYE sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BEYOĞLU ilce -GÜMÜŞSUYU mah sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah AHMET YESEVİ, SOYDAN sk / FATİH mah BİLGE, CENGİZ TOPEL, EVLİYA ÇELEBİ, IŞIL, KEMERDERE, KETEN, MUTLU, NAZLI, NURTEN, SARDUNYA 2, SÖĞÜTLÜK, TURGUT ÖZAL, VEYSEL KARANİ sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN MERKEZ mah ESKİ SİLİVRİ sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah BEYAZ 1, BEYAZ 2, DEFNE 1, DEFİNE, DENİZATI, FİLİZKUM, IŞIK 2, MALİYE KAMPI, MUTLUKENT, UĞUR 3, İSTANBUL, ŞİRİNLER 1 sk / KUMBURGAZ mah CAN, CANAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 2. BAHÇE, 3. BAHÇE, 4. BAHÇE, AKEL, D-100 KARAYOLU, GAZHANE, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, SAYDAĞ, ÇAĞDAŞ 1, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEHİT SERDAR ERDAL, ŞEVKİ ARI sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BİTEK, DOLUNAY 1, EFKAN, HAYAT, HAZAN, ITIR, OKYAY, SAMET, SELANİK 1, SULTAN MURAT, TÜRKOBA, UĞURCAN, YAYLILAR, YAZICI, YEL, İCLAL sk / MURAT ÇESME mah GONCA sk / TÜRKOBA mah SULTAN MURAT sk bölgelerinde 18/01/2023 09:00:00 - 18/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



KARTAL



18.01.2023 09:00 - 17:00

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAMANDIRA, ÖĞRETMEN, ÇEMEN, YAKAMOZ, NURLU, MANZARA, KADEM, ÇALKANTI, PELİT, ŞAHLAN, ASLAN, YEŞİLBAĞ, LÜLE, TAKVA, ARAKLI, DEREÜSTÜ, TULUMBA



MALTEPE



18.01.2023 09:30 - 16:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL, YOL-6, YOL-1, EMEK



18.01.2023 14:00 - 17:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HANDEGÜL, ERTUĞRUL GAZİ



SULTANBEYLİ



18.01.2023 09:30 - 16:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAÇAM, ALİPAŞA, MERHAMET, TAŞOVA, İSTİKLAL, AYDOĞDU, HAFIZ, ÇATALPINAR, AKDAMLA

Bakım Çalışması



18.01.2023 09:00 - 17:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH





KESİNTİ PROGRAMININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

