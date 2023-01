Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ - AYEDAŞ kesinti programı

Arıza-bakım çalışmaları nedeniyle Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ kesinti yaşanacak illeri, ilçeleri ve çalışmaların saat aralığını resmi internet adresi üzerinden paylaştı.

BEDAŞ KESİNTİ PROGRAMI

ARNAVUTKÖY



NO: 34625397



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah GÖKÇEAĞAÇ, HIZIR REİS, KESTANE, KIYMET, MEŞE TARLA, NÜKHET, TAFLAN, YAHYA KEMAL, ÇARDAK, İĞDELİ, ŞAİR sk / FATİH mah AKGÜN, ALADAĞ, ATASEVEN, AYŞEN, BAYAR, BAĞDAT, DİLA, DİNÇTÜRK, GÖZCÜ, MAKUL, MEŞE TARLA, TANSU, URAL, YAHYA KEMAL, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk / TAYAKADIN mah GÜRLÜKDERE, KAVUN sk / ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34624309



İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah MİLLİYET sk / İMRAHOR mah ASIR, SANAYİ, SITKI sk / İSLAMBEY mah AKABE, AKBOĞA, ALTINTEPE, AVŞA, AYTUNCA, BAŞKAYA, BOTANİK, CAFER, FETİH, GÜLZADE, GÜRÇINAR, HAVUZBAŞI, HUDUT, ITIR, KIBRIS, MARAL, MEŞELİ, SERA, SEÇKİN, SOKULLU MEHMET, TURKUAZ, ULUBATLI HASAN, YEŞİL VADİ, ÖZBAĞ, İFFET, İNCEÇAY, İSLAMBEY, ŞENTÜRK, ŞÜHEDA sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AVCILAR



NO: 34623683



İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah BEŞEVLER, CEYHAN, CUMHURİYET, DR SADIK AHMET, EĞİTİM, FAİK BEY, KAMELYA, MARTI, RÜZGARLI, YANIK, ZAFER, ÇELİK, ÇİMENLİ, ÖĞRETMEN, ÖĞRETMENLER, İZCİ sk / DENİZKÖŞKLER mah DENİZKÖŞKLER, GEZGİN, NAZIR, REİS, RÜZGARLI, SAVAŞÇI, SAİT FAİK, TEL, ZAFER, ŞEHİT HÜSEYİN DEMİROĞLU sk / MERKEZ mah AHMET TANER KIŞLALI, BERAT, DENİZKÖŞKLER, FATİH, MARMARA, REŞİTPAŞA, TALİMHANE, YAZGAN, ÇAYIR sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BAĞCILAR



NO: 34623620



İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1006., 1010., 1014., 1044., 1045., 1046., 1047., 1049. sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BEŞİKTAŞ



NO: 34622451



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah OKUL YOLU sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34623729



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, PAZAR, SERGÜL sk bölgelerinde 10/01/2023 11:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34623731



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-TÜRKALİ mah IHLAMURDERE sk bölgelerinde 10/01/2023 13:00:00 - 10/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34619704



İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, KARADUT, KARAGÜL sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BAŞAK, BEYAZDUT, CEMİL ASLAN GÜDER, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, FULYA SİTESİ ÇIKMAZI, GÖKTÜRK, GÖNENOĞLU, OVACIK ÇIKMAZI, PAZAR, RÜŞTÜBEY ÇIKMAZI, SERGÜL, SÜLEYMANBEY, VEFABEY, YANKI, YILDIZ POSTA sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah YILDIZ POSTA sk / FULYA mah ALİ SAMİ YEN, PROF. DR. BÜLENT TARCAN, VEFA DERESİ, ÖZTÜRK sk bölgelerinde 10/01/2023 16:00:00 - 10/01/2023 21:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



BÜYÜKÇEKMECE



NO: 34625590



İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah MUSTAFA KEMAL ATATÜRK sk / TÜRKOBA mah CEVİZ, CUMHURİYET 3, ERİK, KESTANE, KIZILCIK, KİRAZ 2, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1, NAR, PORTAKAL sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ÇATALCA



NO: 34629415



İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah BİRLİK, ÖZSU sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



ESENYURT



NO: 34622414



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah GAZİ sk / BATTALGAZİ mah HİLAL sk / HÜRRİYET mah AYDIN, GAZİ, MERVE, NECİP FAZIL KISAKÜREK, SAKARCA, ÖNDER sk / NECİP FAZIL KISAKÜREK mah FIRTINA, YUNUS EMRE, ÇARŞI sk / İSTİKLAL mah GAZİ, MERCAN sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34623589



İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah HADIMKÖY - BAHÇEŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SARIYER



NO: 34623465



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, KİRAZLI ÇIKMAZI, SEYRAN, ÇOTANAK, ÖZ SÜMBÜL sk bölgelerinde 10/01/2023 09:30:00 - 10/01/2023 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34624763



İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah DAİRE, DEFİNE, KÖYBAŞI, VAPUR İSKELESİ sk bölgelerinde 10/01/2023 10:00:00 - 10/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SİLİVRİ



NO: 34630816



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, ATEŞ, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, DİDEM, KADRİ HASEKİ, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, LALE, LEYLA, MEDİNE, TESTİ, YUDUM, ZAKKUM, ZAMBAK, ÇETİN EMEÇ sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34630815



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah BÖĞÜRTLEN, KALEKAPI, YORULMAZ, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34625436



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk bölgelerinde 10/01/2023 09:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34629447



İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇAYIRDERE mah BAŞÖĞRETMEN sk bölgelerinde 10/01/2023 13:00:00 - 10/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



SULTANGAZİ



NO: 34622661



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2395., 2396., 2412., 2413., 2414., 2415., 2416., 2417., 2850/3., 2851., 2854., 2858., 2861., 2862., 2863., 2864., 2865., 2866., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2874. sk bölgelerinde 10/01/2023 10:00:00 - 10/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34622660



İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2394., 2851., 2853., 2856., 2857., 2858., 2859., 2867., 2868., 2869., 2870., 2870/1., 2870/2., 2871., 2872., 2873., 2874., 2875., UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE sk / YUNUS EMRE mah 1403/2., 1404., YUNUS EMRE sk bölgelerinde 10/01/2023 10:00:00 - 10/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



NO: 34624874



İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1138. sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2422. sk / İSMETPAŞA mah 100., 101., 102., 106., 110., 111., 129/1., 131., 131/1., 132., 133., 134., 136., 67., 85., 85/1., 86., 86/1., 87., 88., 89., 90., 95. sk bölgelerinde 10/01/2023 12:30:00 - 10/01/2023 18:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI



BEYKOZ



10.01.2023 09:00 - 17:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYKOZ ELMALI YOLU



KADIKÖY



10.01.2023 09:30 - 16:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞAKACI, SİNAN ERCAN, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, GÜNEŞLİ, HİLMİPAŞA, TEVFİKBEY



10.01.2023 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GELENGÜL, PROF. DR. HULUSİ BEHÇET, GÜLİSTAN, RESSAM VECİHİ BEREKETOĞLU, CADDEBOSTAN PLAJYOLU, MEHTAP, ZÜMRÜT ÇIKMAZI, KADİRAĞA



KARTAL



10.01.2023 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PEGAGAZ, MUŞ, ŞAİR NEDİM



10.01.2023 09:00 - 17:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EĞRELTİLİ ÇIKMAZI, BAĞYERİ ÇIKMAZI, KARABAĞ ÇIKMAZI, VİŞNELİ, AMASYABAĞI, KEKİKLİ ÇIKMAZI, TANKYOLU, AYPERİ ÇIKMAZI



10.01.2023 13:30 - 16:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSMETPAŞA, HUZURTEPE, ADEM YAVUZ, ŞENGÜL, MORMENEKŞE, ATMACA, HÜDAVERDİ, HALE, MUŞTU, GÜNEŞ



SANCAKTEPE



10.01.2023 09:30 - 16:30



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOPÇULAR



ÜMRANİYE



10.01.2023 13:30 - 17:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BESTE, YADELLER, GÜLÜMSER, IHLAMUR, KARDELEN, ÖZEN, ÖZEN ÇIKMAZI, VATANPERVER, GELİNCİK YOKUŞU, BEGONVİL ÇIKMAZI, KAYIN, ERGÜN, ACAN, PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI, BULUT, KAVAK, ADATEPE, YEŞİLPALMİYE, DEREBOYU YOKUŞU, METE, NAMLI, YENİÇINAR, ARİF, DEREBOYU



ÜSKÜDAR



10.01.2023 13:30 - 17:00



Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BESTE, YADELLER, GÜLÜMSER, IHLAMUR, KARDELEN, ÖZEN, ÖZEN ÇIKMAZI, VATANPERVER, GELİNCİK YOKUŞU, BEGONVİL ÇIKMAZI, KAYIN, ERGÜN, ACAN, PAPATYA (ATA2) ÇIKMAZI, BULUT, KAVAK, ADATEPE, YEŞİLPALMİYE, DEREBOYU YOKUŞU, METE, NAMLI, YENİÇINAR, ARİF, DEREBOYU