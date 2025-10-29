Elektrikli aracıyla kaza yapmıştı... Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine şok!

SİGORTA ŞİRKETİ KUSURLU BULUNDU Komisyon, bilirkişi raporunu esas alarak sigorta şirketini kusurlu buldu. Heyet, 229 bin 658 lira 89 kuruşluk hasar bedelinin işleyecek faiziyle birlikte araç sahibine ödenmesine hükmetti. Deniz Şahnur Yıldırım, aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını söyleyerek, "Bundan dolayı da ön şarj soketinde bir arıza oluştu. Kazadan sonra yetkili servise götürerek aracımı yaptırmak için başvuruda bulundum. Yetkili servis, bana kaskodan yapılabileceğini söyledi. Fakat kasko şirketinin reddinden dolayı aracım 4 ay boyunca yetkili serviste kaldı. Mağduriyetimden dolayı avukat beyle görüşerek hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık." diye konuştu.

"UYUŞMAZLIĞI KAZANMIŞ OLDUK"



Yıldırım'ın avukatı ise kasko şirketinin aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürdüğünü söyleyerek, "Ancak elektrikli araçlar şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla buradaki hasarın ödenmeme sebebinin yasal olmadığını düşündük. Bu sebeple sigorta şirketine başvuru yaptık. Hatta kullanma kılavuzuna kadar sigorta şirketine gönderdik." dedik. Ancak sigorta şirketi buna rağmen bize cevap bile vermedi." diyerek Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurduklarını belirtti.



Avukat, sözlerine şunları da ekledi:



"Bilirkişi raporunda da hususun böyle olduğu, aracın şarj halindeyken hareket ettirilemeyeceği, dolayısıyla bütün hasar bedelinin ödenmesi gerektiği ve bütün bataryaya giden şarj soketlerinin değişmesi gerektiği ifade edildi. Ve 200 küsur bin lira alacağa hükmedildi. Bu şekilde de uyuşmazlığı kazanmış olduk." dedi.