Elektrikli aracıyla kaza yapmıştı... Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine şok!
Elektrikli aracını park etmeye çalışırken istinat duvarına çarptı, kasko hasarı "şarjdayken hareket etmiş" gerekçesiyle ödenmedi. 30 yaşındaki sürücü, açtığı davayı kazandı şimdiyse faiziyle ödenecek tazminatını bekliyor.
"Şarjdayken otomobil hareket etti" diyerek, hasarı ödemeyen sigorta şirketi haksız bulundu.
Yenimahalle ilçesinde sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım, geçen yıl 25 Ekim'de elektrikli otomobilini site içinde park etmeye çalıştı. Bu sırada Yıldırım'ın kullandığı otomobil, istinat duvarına çarptı.
Yıldırım, kasko poliçesi kapsamında sigorta şirketine başvurdu. Ancak şirket, aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürerek hasarı karşılamadı.
"ŞARJDAYKEN HAREKET ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL"
Yıldırım, avukatı aracılığıyla Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurdu. Dosya bilirkişiye gönderildi. Teknik incelemede; elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı, sistemin bunu otomatik olarak engellediği belirlendi.
SİGORTA ŞİRKETİ KUSURLU BULUNDU
Komisyon, bilirkişi raporunu esas alarak sigorta şirketini kusurlu buldu. Heyet, 229 bin 658 lira 89 kuruşluk hasar bedelinin işleyecek faiziyle birlikte araç sahibine ödenmesine hükmetti.
Deniz Şahnur Yıldırım, aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını söyleyerek, "Bundan dolayı da ön şarj soketinde bir arıza oluştu. Kazadan sonra yetkili servise götürerek aracımı yaptırmak için başvuruda bulundum. Yetkili servis, bana kaskodan yapılabileceğini söyledi. Fakat kasko şirketinin reddinden dolayı aracım 4 ay boyunca yetkili serviste kaldı. Mağduriyetimden dolayı avukat beyle görüşerek hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık." diye konuştu.
"UYUŞMAZLIĞI KAZANMIŞ OLDUK"
Yıldırım'ın avukatı ise kasko şirketinin aracın şarj halindeyken hareket ettirildiğini ileri sürdüğünü söyleyerek, "Ancak elektrikli araçlar şarj halindeyken hareket ettirilemez. Dolayısıyla buradaki hasarın ödenmeme sebebinin yasal olmadığını düşündük. Bu sebeple sigorta şirketine başvuru yaptık. Hatta kullanma kılavuzuna kadar sigorta şirketine gönderdik." dedik. Ancak sigorta şirketi buna rağmen bize cevap bile vermedi." diyerek Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurduklarını belirtti.
Avukat, sözlerine şunları da ekledi:
"Bilirkişi raporunda da hususun böyle olduğu, aracın şarj halindeyken hareket ettirilemeyeceği, dolayısıyla bütün hasar bedelinin ödenmesi gerektiği ve bütün bataryaya giden şarj soketlerinin değişmesi gerektiği ifade edildi. Ve 200 küsur bin lira alacağa hükmedildi. Bu şekilde de uyuşmazlığı kazanmış olduk." dedi.
