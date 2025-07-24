Elektrikli araçlarda şarj tehlikesi

Elektrikli araç sayısı günde güne artıyor.



Kapalı otoparkta usüle uygun şarj etmeyenler tehlikeye davet çıkarıyor.



Verilere göre, Türkiye'de satılan her 10 araçtan 4'ü elektrikli ya da hibrit otomobil oldu.



Maliyeti daha cazip olduğu için çoğu kullanıcı evinde şarj etmek istiyor ancak altyapı kontrolü gözardı ediliyor.



Yeni mevzuata göre, konutlar için otopark kapasitesi 20 aracın üzerinde projelerde en az yüzde 5'ine elektrikli şarj altyapısı kurulması gerekiyor. Eski yapılarda ise tesisatın düzenlenmesi için kat maliklerinin 5'te 4'ünün ve dağıtım şirketlerinin onayı şart.



Yine de yangın ihtimaline karşı şarj ünitelerinin kapalı otoparkta nereye kurulacağı da bir o kadar önemli.