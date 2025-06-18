Elektrikli battaniye evi yaktı, yaşlı kadın son anda kurtarıldı
Karabük'te elektrikli battaniye nedeniyle çıktığı belirlenen yangında evi kullanılmaz hale gelen 94 yaşındaki kadın son anda kurtarıldı.
Karabük'te çıkan yangında 94 yaşındaki kadının evi küle döndü.
Olay merkeze bağlı Öğlebeli Mahallesi’nde meydana geldi.
94 yaşında Sakine Sarıçam'ın yanlız yaşadığı evde kullandığı elektrikli battaniye nedeniyle yangın çıktı.
Bir anda duman ve alevlerin yükseldiği evdeki yaşlı yangının ortasında kalmaktan son anda kurtarıldı.
Ev kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yangından dolayı panik yaşayan yaşlı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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