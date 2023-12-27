Elektrikli battaniye faciası: 1 bebek öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1 yaşındaki kız bebek yaşamını yitirdi, ağır yaralanan 3 yaşındaki ağabeyi ile annesi hastaneye kaldırıldı. Yangının yatak odasındaki elektrikli battaniyeden çıktığı tespit ediledi.

Elektrikli battaniye faciası: 1 bebek öldü, 2 kişi yaralandı

Pamukkale'de Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evdeki anne Sinem (21), 3 yaşındaki oğlu Serhat Can ile 1 yaşındaki Masal Yıldırım için kurtarma çalışması başlattı.

Elektrikli battaniye faciası: 1 bebek öldü, 2 kişi yaralandı - 1

Masal Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı kurtarılan ve vücutlarında 3. derece yanık oluştuğu belirtilen anne ile çocuğu 112 Acil Sağlık ekiplerince Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Elektrikli battaniye faciası: 1 bebek öldü, 2 kişi yaralandı - 2

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yatak odasındaki elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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