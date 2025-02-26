Elektrikli battaniye faciası: Yaşlı kadın can verdi

Samsun'da elektrikli battaniyeden yangın çıktı. Yangında yaralanan yaşlı kadın tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Elektrikli battaniye faciası: Yaşlı kadın can verdi

Samsun’un Kavak ilçesi Aşağıçirişli Mahallesi'nde 88 yaşındaki Seher Demirtaş yatağındaki elektrikli battaniyeden çıkan yangında yanarak yaralandı.

Yaşlı kadının feryadı üzeri yakınları yardımına koştu.

Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seher Demirtaş, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

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