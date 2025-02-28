Elektrikli battaniye yangın çıkardı

Çorum'da Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak'ta C.Ö.'ye ait evde elektrikli battaniyeden kaynaklandığı belirlenen yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yangını söndürmeye çalışırken dumandan etkilenen iki kişiye sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.



Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, ev sakinlerince söndürülen yangının ardından soğutma çalışması yaptı.