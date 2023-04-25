Elektrikli battaniye yangın çıkardı: 1 ölü

Bursa'da bir apartmanın 3'üncü katında, elektrikli battaniyeden çıktığı tahmin edilen yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Elektrikli battaniye yangın çıkardı: 1 ölü


'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi 6 Nolu Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında oturan Bayram Ali Çetin’in (63) evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Elektrikli battaniye yangın çıkardı: 1 ölü - 1

, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Çetin’i banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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