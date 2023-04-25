Elektrikli battaniye yangın çıkardı: 1 ölü

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Çetin’i banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü.



Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.



İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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