Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşlı kadın elektrikli battaniyeden çıkan dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdi.
Devrek'e bağlı Mumcuoğlu köyü Hırçaoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddialara göre, 67 yaşındaki Şayeste K. elektrikli battaniyeyi açarak uykuya daldı.
Ancak battaniyeden bir süre sonra dumanlar çıkmaya başladı. Yoğun duman içerisinde kalan yaşlı kadın boğularak zehirlendi.
Komşularının fark etmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şayeste K.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.