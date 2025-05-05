Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Büyükesence Mahallesi mevkii Düzce istikametinde meydana gelen kazada, H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Emirhan Gözalan idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada iki sürücü de savrulurken bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Emirhan Gözalan’ın hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan H.K. hastaneye kaldırıldı.