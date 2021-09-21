Elektrikli bisiklet kazası: Anne öldü, 2 çocuğu ağır yaralı

Antalya'da motosikletin çarptığı elektrikli bisikletteki anne hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı.

Kaza, dün akşam, Kepez ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Okuldan oğlu Berat ve kızı Nurhayat'ı aldıktan sonra yola çıkan Ebru Sonkaya'nın kullandığı elektrikli bisiklete, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ebru Sonkaya ile 2 çocuğu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü. Ebru Sonkaya, acil serviste yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurhayat (6) ve Berat ,(7) ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü de hastanede tedavisi sürüyor.

