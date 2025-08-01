Elektrikli bisiklet köprüden dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de elektrikli bisiklet köprüden Karaçay Deresi'ne uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Elektrikli bisiklet köprüden dereye düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Haraz Mahallesi Karaçay Deresi üzerindeki köprüden elektrikli bisikletin düştüğünü görenler, Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

yerine ulaşan ekipler, elektrikli bisikletteki Hayrullah Üveys'in öldüğünü, Oğuzhan A.'nın ise ağır yaralandığını belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartılan Oğuzhan A., Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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