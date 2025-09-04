Elektrikli bisiklet, otobüs ile çarpıştı: Sürücü yaralandı
Manavgat'ta meydana gelen kazada otobüsle çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza Antalya Manavgat'tın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kürşat S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet, Mevlüt Y.'nin kullandığı otobüsle çarpıştı.
Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
