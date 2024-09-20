Elektrikli bisiklet otomobile çarptı: 3 yaralı

Burdur merkez Gazi Caddesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada Suriye uyruklu 11 yaşındaki V.E.M.'nin kullandığı elektrikli bisiklet Kostak Sokak'tan Gazi Caddesi'ne geri geri çıkan C.K. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada sürücü ile birlikte elektrikli bisiklette yolcu olarak bulunan kardeşleri 8 yaşındaki M.E.M. ve 7 yaşındaki N.E.M. hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.