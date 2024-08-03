Elektrikli bisiklet yandı, sürücü canını zor kurtardı

Yangın, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Eray Kırıkoğlu idaresindeki 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisiklet seyir halindeyken pilinin patlaması sonrası bir anda alev aldı.



Kırıkoğlu, kısa sürede alev topuna dönen elektrikli bisikletini, yangının diğer araçlara sıçramaması için sürükleyerek kenara çekmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.