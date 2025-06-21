Elektrikli bisikletle kasap dükkanına daldı

Samsun'da bir kişi kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet ile kasap dükkanına daldı.

Elektrikli bisikletle kasap dükkanına daldı

'un Bafra ilçesinde elektrikli bisikletli ismi öğrenilemeyen sürücü, direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir kasap dükkanına daldı. Kapıdan giren sürücü, bisikletiyle birlikte tezgaha çarptı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın hemen ardından kadının bisikletten indiği ve iş yeri çalışanlarının yardımıyla aracını dışarı çıkardığı anlar yer aldı.

Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda, yaralanan olmadı.

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