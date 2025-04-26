Elektrikli motosiklet kazasında beş kişi yaralandı
Balıkesir'de üç tekerlekli elektrikli motosikletin zeytin tarlasına devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesi kırsal Tahtakuşlar Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosiklet, yol kenarındaki zeytin tarlasına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Motosikletin altında sıkışan bir yaralı, Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince çıkarıldı.
İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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