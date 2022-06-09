Elektrikli scooterı alkollü kullanınca ehliyetini kaptırdı

İzmir'de yaşayan A.E., 15 Mayıs'ta arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendikten sonra eve gitmek için yola çıktı. A.E., kiralama uygulamasından elektrikli scooter kiraladı. Kordonboyu'nda aracı sürerken, polis ekipleri kontrol amaçlı A.E.'yi durdurdu.

Sabah gazetesinin haberine göre, alkolmetreye üflemesi istenen A.E., raporlara göre 0,83 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ekipler, A.E.'ye 'alkollü araç kullanmak' ve 'ehliyeti yanında bulundurmamak' suçlarından, 2 bin 250 TL idari ceza kesti. Ayrıca A.E.'nin ehliyetine de 6 aylığına de el konuldu.

Mevzuatı inceleyen A.E.'nin avukatı Seyit Ahmet Akyüz, müvekkilinin kullandığı aracın elektrikli bisiklet sınıfında olduğunu ve kullanımı için ehliyet gerektirmediğini fark etti. Akyüz, cezaların iptali için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak, dava açtı.

Akyüz, "Söz konusu yazılımda, sürücü belgesi olsun olmasın, 15 yaşını doldurmuş herkesin bu uygulamadan faydalanabileceği açıkça belirtilmiştir. Bu şartlar altında, akıllara sürücü belgesine sahip olmayan ancak alkollü olan kişi ne türden bir ceza verileceği sorusu geliyor. Kullanıcıların, sürücü belgesiz kişiler gibi değerlendirilmesi gerekiyor. Kabul anlamına gelmemekle beraber, alkollü şekilde trafikte bulunmaktan bir idari para cezasına tabi tutulsa dahi, bulundurmak zorunda olmadığı sürücü belgesine el konulması mümkün değildir" dedi.