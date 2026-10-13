Elektrikli skuter düzenlemesi. İşletmelere yönelik cezalar güncellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete 'de yayımlandı.



Yönetmelikle elektrikli skuter işletmelerine ihlallerde verilecek para cezaları yeniden belirlendi.



Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceği belirtilirken, bu yetki ve yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere verilecek idari para cezası 10 bin TL'den 86 bin 900 TL'ye çıkarıldı.



Belirli faaliyet yükümlülüklerini ihlal eden elektrikli skuter işletmelerine 8 bin 687 TL para cezası uygulanacak. Bu ceza önceki yönetmelikte bin TL'ydi.



Yetki belgesi sahipleri, faaliyet gösterdikleri il için aldıkları toplam e-skuter izin sayısını aştıklarında cezalar kademeli olarak artıyor. Daha önce ilk aykırılıkta bin TL, ikinci aykırılıkta 10 bin TL, üçüncü aykırılıkta ise 50 bin TL olarak uygulanan idari para cezaları, ilk aykırılıkta 8 bin 687 TL'ye, ikinci aykırılıkta 86 bin 900 TL'ye, üçüncü aykırılıkta ise 170.000 TL'ye çıkarıldı.



Kullanıcılarına 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verebilecek kapasitede bir çağrı merkezi veya aynı amaçla hizmet edecek mobil uygulama bulundurmakla yükümlü olan elektrikli skuter işletmeleri, bu yükümlülüklere uymadıklarında 43 bin 447 lira idari para cezası uygulanacak.



Ayrıca denetimlerde gerekli bilgi ve belgeleri sunmayan işletmelere 50 bin TL idari para cezası uygulanacak. Üçüncü ihlal durumunda idari para cezası verilenlerin yetki belgesi kapsamındaki faaliyetleri 6 ay süreyle geçici olarak durdurulacak.



Yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.