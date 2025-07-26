Elektrikli skuterin bataryası elinde patladı

"YEMEK YERKEN BİLE ZORLANIYORUM"



Yemek yerken bile zorlandığını ifade eden Özgür Özcan, “Bir süre önce bir elektrikli motor satın almıştım. Bu ev tipi prizlerde şarj olabilen bir motordu ve eve döndüğümde motorun bataryasını eve çıkarırken, asansörün önünde ne olduğunu anlamadığım bir şekilde bir anda patladı. Asansör 5-6 saniye erken gelmiş olsa asansörün içinde daha ciddi bir patlama olabilirdi ve hayati tehlikeye girmiş olabilirdim. Sağ elimdeki 3 parmağımda ikinci dereceden yanıklar ortaya çıktı. Büyük bir mağduriyet yaşadım. Firma yetkilileri ile görüştüm ve çok ilgilenmediler. Daha doğrusu firma ile görüştüğümde bana ilk etapta ‘Beyefendi olay olurken siz nasıl video çekebildiniz’ gibi bir soru sordular. Töhmet altında bırakıldım mağdur olmama rağmen. Ben firmanın sorumluluk almasını istiyordum. Mevzuyu bu kadar uzatmadan da çözebilirdik diye düşündüm ama firma hiçbir şekilde sorumluluk almadı. Çözüm için herhangi bir ciddi adım atmadı. Yaklaşık 1-1,5 aydır parmaklarımda ciddi şekildeki yanıklarla yemek yerken bile zorlanıyorum. Tuvalete giderken zorlanıyorum. 1 aya yakın bir süreçte alçıda kaldı elim. Firmayla görüşmemden bir sonuç alamadığım ve uzlaşma sağlayamadığımız için savcılığa şikayette bulundum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Hiçbir şekilde vazgeçmeye niyetim yok” dedi.

