Elektrikli soba işçilerin kaldığı konteyneri yaktı

Arnavutköy’ün Hacımaşlı Mahallesi’nde bulunan toplu konut şantiyesinde işçilerin konakladığı konteynerlerden birinde elektrikli sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, yan yana bulunan diğer konteynerlere sıçradı.

Yangını fark eden işçiler, durumu hemen itfaiyeye bildirirken, ekipler gelene kadar şantiyede bulunan iş makineleriyle alevlere müdahale edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatan ekipler, olayla ilgili detaylı çalışma yürütüyor.