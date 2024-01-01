Elektrikli soba yangın çıkardı: 3 ölü

Adana'da gece açık unutulan elektrikli soba yangın çıkardı. Yangında dumandan etkilenen anne, baba ve ikiz kardeşlerden biri hayatını kaybetti. İkizlerden birinin ise durumu ağır.

Elektrikli soba yangın çıkardı: 3 ölü

Adana'da bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Sabah saat 06.00 sıralarında Lamba ailesinin evinde yangın çıktığını görenler itfaiyeye verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yanan eve giren ekipler; anne, baba ve ikiz kardeşleri çıkardı. Sağlık ekipleri anne, baba ve ikiz kardeşlere müdahale etti.

Elektrikli soba yangın çıkardı: 3 ölü - 1

Ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’n hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu ağır olan Demir Lamba’yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

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