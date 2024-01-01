Elektrikli soba yangın çıkardı: 3 ölü

Ancak dumandan zehirlenen anne, baba ve ikiz çocuklardan Kaan’n hayatını kaybettiği belirlendi.



Durumu ağır olan Demir Lamba’yı ise itfaiye ekiplerinin dakikalarca yaptığı kalp masajı hayata döndürdü. Adana Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.



Hayatını kaybeden anne, baba ve çocuk otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ise yangınla ilgili inceleme başlattı.