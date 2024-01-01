Elektrikli soba yangın çıkardı: Anne, baba ve ikiz çocukları hayatını kaybetti

DİĞER İKİ KARDEŞ ANNEANNELERİNDE KALDIĞI İÇİN KURTULMUŞ



Lamba ailesinin Bulut (9) ve Irmak (7) isimli iki çocukları daha olduğu, ailenin yılbaşını kutlamak için hep birlikte aynı mahalledeki anneanne Selma Lamba’nın yanına gittikleri ortaya çıktı.

Yeni yıl kutlamaları bittikten sonra saatin ilerlemesi nedeniyle ailenin evine döndüğü, Bulut ve Irmak'ın uyuduğu için anneannelerinde kaldığı belirtildi.

Amca Halil Lamba, iki çocuğun uyuduğu için hayatta kaldığını kaydederek, "Çocuklar uyumayıp eve gitseydi belki şimdi onlar da hayatta olmayacaktı" diye konuştu.

