Elektrikli soba yangın çıkarttı

Muğla’nın Milas ilçesinde bir evde bulunan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangından dolayı evde maddi hasar meydana geldi.

Elektrikli soba yangın çıkarttı

, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde meydan geldi.

Yatak odasında ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden ve yangının başladığı sırada evin diğer odalarında bulunan ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

Elektrikli soba yangın çıkarttı - 1

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

Alevlere teslim olan yatak odası kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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