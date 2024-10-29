Elektrikli soba yangın çıkarttı

Yangın, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi İsmail Hakkı Tonguç Caddesi üzerindeki üç katlı bir apartmanın üçüncü katında gece saatlerinde meydan geldi.

Yatak odasında ısınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Alevleri fark eden ve yangının başladığı sırada evin diğer odalarında bulunan ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.