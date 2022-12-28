Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı

Kocaeli'de ruhsatsız silah satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Tabanca ve tüfeklerin ele geçirildiği operasyonda, elektrikli süpürgenin haznesinden el bombası çıktı.

Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah satışı yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 8 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 1 Kalaşnikof tüfek ve şarjörü, 2 el bombası, 8 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 25 şarjör, 1 balistik yelek, 667 tabanca mermisi, 228 uzun namlulu silah mermisi, silah parçaları ve 12 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı - 1

El bombalarından biri ve bir miktar mermi, elektrikli süpürgenin haznesinde bulundu.

Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı - 2

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Elektrikli süpürgeden el bombası çıktı - 3

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