Elektronik kelepçeliyken eşini katleden sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'da eşine şiddet uyguladığı için elektronik kelepçe ve uzaklaştırma tedbiri uygulanan Gafer Bozdemir (47), boşanma davası açan Döne Bozdemir'i (44) geçen yıl 14 Eylül'de takip etti. Gafer Bozdemir, Çankaya ilçesi Sıhhiye metro istasyonunun çıkışında merdivenlerde ruhsatsız tabancayla eşine ateş etti. Sırtından vurulan Döne Bozdemir, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil, tutuklandı.



Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Döne Bozdemir'in ailesinin avukatı Çisel Demirkan, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz. Sanık, üzerine atılı suçları işlemiştir. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen maktulü takip ederek suçu işlemiştir. Tasarlamak söz konusudur. Bunları da göz önüne alarak indirimsiz şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



İNDİRİM UYGULANMADI



Son sözü sorulan sanık Gafer Bozdemir ise niyetinin öldürmek değil konuşmak olduğunu öne sürerek "Çok pişmanım" dedi.



Sanık ve avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gafer Bozdemir'e "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl hapis ve 3 bin TL para cezası verdi.

Verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.